ЕС введет санкции против пяти граждан Молдавии, включая Плахотнюка, Шора, Таубер

По данным EUObserver, их обвиняют в попытки организации пророссийского госпереворота

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Евросоюз в ближайшее время введет санкции против пяти граждан Молдавии, в том числе вице-председателя партии "Шор" Марины Таубер, бизнесменов Илана Шора и Владимира Плахотнюка, по обвинению в попытки организации пророссийского госпереворота. Об этом сообщил в среду портал EUObserver.

Он называет Шора и Плахотнюка "главными организаторами пророссийского переворота", а Таубер, по его данным, хранила "ножи, кинжалы и воспламеняющиеся жидкости для протестующих".

Как утверждает портал, этот санкционный список был согласован послами ЕС 22 мая. Таким образом, рестрикции могут быть введены в действие в ближайшие дни.

Прозападное правительство Молдавии, рейтинг которого стремительно падает на фоне ухудшения экономической ситуации в стране, применяет полицейские методы борьбы с оппозицией. Официальный Кишинев обвиняет оппозицию в поддержке России и требует помощи ЕС. 24 апреля Евросоюз утвердил создание гражданской миссии, которая будет содействовать безопасности Молдавии, она должна заняться борьбой с российским влиянием в этой стране.