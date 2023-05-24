Великобритания продолжит помогать Украине после вылазки диверсантов в Белгородской области

Представитель премьер-министра Соединенного Королевства сообщил, что его страна намерена оказать "боевую авиационную поддержку" Киеву как можно скорее

ЛОНДОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. События в Белгородской области не повлияют на позицию британских властей в вопросе оказания помощи Украине. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

"Наша позиция состоит в том, что все, что Украина делала за последний год, было направлено на защиту ее собственной территории. Мы продолжаем помогать им в этой цели", - заявил он, комментируя вылазку украинских диверсантов в Белгородской области.

По его словам, Британия намерена оказать "боевую авиационную поддержку" Киеву как можно скорее."Мы достигли реального прорыва на саммите Группы семи [в Хиросиме] благодаря поддержке [предложения] президента [США Джо] Байдена создать коалицию по передаче [Украине] истребителей F-16. Великобритания будет частью этой коалиции вместе со своими европейскими союзниками. Мы привержены оказанию Украине боевой авиационной поддержки, которая ей необходима как можно скорее", - сказал он.

Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут такие самолеты Киеву.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес 17 мая заявил, что британские власти готовы участвовать в создании международной коалиции по передаче Украине истребителей. Он отметил, что Лондон поддержит любую страну, которая заявит о своем желании поставить на Украину истребители - будь то советского производства или американские F-16, о которых Киев просит последние месяцы. При этом Уоллес исключил возможность передачи Киеву британских истребителей Eurofighter Typhoon. Он добавил, что программы по обучению украинских летчиков управлению западной авиатехникой, которые начнутся в Великобритании с лета, касаются послевоенного сотрудничества между Западом и Украиной.