Бундесвер получит 18 новых танков Leopard 2 на замену отправленных Киеву

Бюджетный комитет Бундестага выделил на это около €525 млн

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы ФРГ получат 18 новых основных боевых танков Leopard 2A8 для замены тех, что были отправлены на Украину. В среду бюджетный комитет Бундестага выделил на это около €525 млн, передает агентство DPA.

В конце марта Украина получила из Германии 18 современных танков Leopard 2A6. Таким образом, Бундесвер получит не только замену переданной техники, но и танки, оснащенные новыми системами защиты.

Ранее Минобороны Германии сообщило, что правительство страны готовит новый пакет военной помощи Украине объемом €2,7 млрд. В планах Берлина передать Киеву 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также боеприпасы. В список входят 18 гаубиц и 100 бронированных транспортных средств.

14 мая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с февраля прошлого года Германия оказала Украине поддержку в размере €17 млрд. До этого глава правительства Германии указывал, что сумма помощи, которую ФРГ оказала или гарантировала Киеву с февраля 2022 года, составляет более €14 млрд. Он имел в виду не только военную помощь, но и гуманитарную, финансовую.

В первом квартале этого года правительство ФРГ одобрило поставки военных товаров на Украину на общую сумму почти €497 млн. 25 января кабмин подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. 24 февраля Германия приняла решение поставить Киеву еще 4 единицы техники из запасов Вооруженных сил ФРГ.