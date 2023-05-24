В Китае смоделировали атаку гиперзвуковыми ракетами на американский авианосец

Как пишет South China Morning Post, китайским военным для уничтожения USS Gerald R. Ford на симуляторе понадобилось 24 ракеты

ГОНКОНГ, 24 мая. /ТАСС/. Китайским военным понадобилось на симуляторе 24 гиперзвуковые ракеты для уничтожения авианосца Gerald R. Ford ВМС США и сопровождавших его кораблей. Об этом во вторник сообщила газета South China Morning Post.

Как указывает газета, результаты исследования были опубликованы в мае в китайском периодическом издании "Технологии испытаний и измерений". Согласно сценарию программы, авианосная ударная группа была атакована после того, как не подчинилась предупреждениям и продолжила двигаться к одному из островов КНР в Южно-Китайском море.

Сценарий был просчитан группой исследователей из Северного университета Китая (город Таюань, провинция Шаньси). Как утверждают авторы моделирования, в ходе атаки почти все надводные корабли "синих" (ВМС США - прим. ТАСС) получили повреждения, в результате которых с высокой долей вероятности затонули бы, поэтому тесты показали, что авианосная ударная группа ВМС США может быть "с уверенностью уничтожена" с использованием относительно малого количества гиперзвуковых ракет.

Исследователи отметили, что для гарантированного преодоления оборонных возможностей авианосной ударной группы китайская армия в ходе моделирования запускала ракеты тремя залпами.

Сценарий игры

По сценарию авторов испытаний, оперативное соединение ВМС США состояло из шести надводных кораблей: авианосца Gerald R. Ford, ракетного крейсера Ticonderoga и четырех эсминцев типа Arleigh Burke. Согласно параметрам игры, в общей сложности авианосная ударная группа располагала 264 противоракетами, в том числе зенитными управляемыми ракетами RIM-161 SM-3. Кроме того, корабли могли применять помехи, дипольные отражатели и инфракрасные ловушки.

Также сценарий предусматривал ряд ограничений для сил и средств Народно-освободительной армии Китая: у китайских военных не было доступа к спутникам наблюдения, а число гиперзвуковых ракет было ограничено. В частности, они применяли два типа противокорабельных крылатых ракет с максимальной скоростью полета 11 чисел Маха. Их тактико-технические характеристики позволяли им потопить авианосец или другой крупный корабль двумя попаданиями. Первый тип ракет обладал дальностью полета около 2 тыс. км и вероятностью поражения цели около 80%, а у другого вида ракет эти показали составляли 4 тыс. км и 90%.

Во время игры первый залп состоял из восьми менее совершенных ракет: часть из них была успешно перехвачена, однако они заставили корабли США израсходовать противоракеты RIM-161 SM-3. Во второй залп вошли восемь ракет более высокого класса: четыре были нацелены на авианосец и еще четыре - на эсминцы. Еще две менее совершенные китайские ракеты были направлены на крейсер. Как отмечается в статье, согласно моделированию, после второго залпа на плаву остались только четыре корабля. После этого по ним наносился третий удар из шести аналогичных второму залпу ракет.

Как говорится в результатах исследований, моделирование проводилось 20 раз и показало, что при нанесении ракетного удара тремя залпами средний коэффициент успешного уничтожения составил 5,6 корабля из шести.