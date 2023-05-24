24 мая, 16:33

В НАТО обеспокоены тем, что власти Грузии одобрили возобновление рейсов с Россией

Спецпредставитель генсека альянса на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что прямые рейсы между Тбилиси и Москвой "создают определенное пространство для потенциального обхода санкций в отношении России"

ТБИЛИСИ, 24 мая. /ТАСС/. НАТО выражает обеспокоенность положительной реакцией властей Грузии на возобновление прямого авиасообщения с Россией. Об этом в среду заявил прибывший в Тбилиси спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина.

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"Наша позиция заключается в обеспокоенности. Нам не нравится это решение Москвы, но это было одностороннее решение. Обеспокоенность больше касается реакций, которые мы увидели со стороны некоторых членов вашего парламента, членов правительства, так как принципиальный момент - продолжить поддержку Украины, что является приоритетом для всех нас и должно быть приоритетом для всех наших партнеров", - заявил Коломина на пресс-конференции.

Он также отметил, что прямые рейсы между Тбилиси и Москвой "создают определенное пространство для потенциального обхода санкций в отношении России".

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажу туров в Грузию. Самолет российский авиакомпании "Азимут" 19 мая приземлился в Тбилисском международном аэропорту. Это был первый рейс из Москвы в Тбилиси за четыре года. С 20 мая прямые авиарейсы начал осуществлять грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.

Руководство Грузии одобрило возобновление авиасообщения. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили не раз заявлял о том, что оно облегчит перелеты грузинской диаспоре в России и является нормальной составляющей экономических отношений между двумя странами. Аналогичную позицию выражают и другие члены правительства, при этом президент страны Саломе Зурабишвили выступила с критикой, назвав отмену рейсов провокацией. 

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