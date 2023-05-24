Ливан отказался выдать Интерполу главу Центробанка, обвиняемого в отмывании денег

Исполняющий обязанности министра юстиции республики Генри Хури заявил о наличии в законодательстве статьи, которая запрещает выдачу граждан по требованию зарубежных государств

БЕЙРУТ, 24 мая. /ТАСС/. Власти Ливана не выдадут Международной организации уголовной полиции (Интерполу) управляющего Центробанком Риада Саляме, который обвиняется в коррупционных преступлениях судебными инстанциями в Париже и Мюнхене. Об этом заявил в среду газете Asharq Al-Awsat исполняющий обязанности министра юстиции республики Генри Хури, комментируя поступившую в Бейрут из Интерпола "красную метку", которая подразумевает возможность ареста и экстрадиции обвиняемого.

"В ливанском законодательстве имеется статья, запрещающая выдачу граждан по требованию зарубежных государств, - пояснил он. - Как только на Саляме будет заведено уголовное дело, он предстанет перед ливанским правосудием".

И.о. главы Минюста призвал управляющего ЦБ Ливана не дожидаться истечения срока своих полномочий, которые заканчиваются в июле, и подать немедленно прошение об отставке. "Так будет нанесен меньший урон международному престижу Ливана и его банковской системе", - считает Хури. По его сведениям, в пятницу правительство рассмотрит вопрос о кандидатуре нового главы ЦБ республики.

Ранее генпрокурор Ливана Гассан Увейдат санкционировал запрет на выезд Саляме из страны, выдачи которого через Интерпол запросили судебные власти Франции и Германии. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в ливанской прокуратуре, где в среду состоялся допрос главы Центробанка, "Саляме остался на свободе, однако ему запрещено покидать Ливан". По словам собеседника, уголовные дела в Париже и Мюнхене возбуждены против главы ЦБ Ливана после обвинений в финансовых махинациях и отмывании денег.

72-летний Саляме, который занимает свой пост с 1993 года, был вызван 16 мая в парижский суд, где ему должен был быть вынесен приговор. Однако он не сделал этого под предлогом, что не получил вовремя повестку. В ответ французские власти направили запрос в Интерпол.

Протест адвокатов

Адвокаты управляющего Центральным банком намерены обжаловать решение о выдаче международного ордера на его арест. Сам глава ЦБ заявил, что "подчиниться ливанскому правосудию, если будет признан виновным". Он назвал заведенные против него уголовные дела за рубежом "вмешательством во внутренние дела Ливана и нарушением его суверенитета". По мнению Саляме, "это политизированный процесс, и определенные силы хотят взвалить на него вину за финансовый коллапс".

Как сообщила газета Al-Akhbar, в ходе расследования, проведенного в 2022 году швейцарскими властями, было установлено, что глава ЦБ Саляме взимал комиссионные за продажу государственных ценных бумаг коммерческим банкам. Большая часть этих средств поступала не в Центробанк Ливана, а на счет брокерской компании Forry, которой владеет его брат Раджа Саляме. Таким образом, по сведениям издания, было присвоено по меньше мере $500 млн, которые использовались для покупки недвижимости в Западной Европе.

Во Франции, Германии, Люксембурге, Монако и Бельгии власти заморозили все принадлежащие Саляме и его брату банковские счета.