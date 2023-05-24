Премьер Латвии считает, что для достижения мира Украина должна вступить в НАТО

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что возможность вступления Украины в состав НАТО до завершения военного конфликта с Россией не рассматривается

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Киев должен присоединиться к Североатлантическому альянсу для достижения мира на Украине. Об этом заявил в среду премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, выступая на Брюссельском форуме, организованном американским аналитическим центром Германский фонд Маршалла.

"Для прочного мира Украина должна быть независимой, свободной и <...> в составе альянса НАТО", - приводит слова латвийского премьера агентство Reuters.

Ранее в ходе выступления на том же мероприятии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что возможность вступления Украины в состав альянса до завершения военного конфликта с Россией не рассматривается.