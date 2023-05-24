24 мая, 16:46

Пашинян отправился в Москву с рабочим визитом

Премьер-министр Армении примет участие в заседании Евразийского экономического совета

ЕРЕВАН, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Москву с рабочим визитом для участия в очередном заседании Евразийского экономического совета. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой отправился в Москву с рабочим визитом. 25 мая он примет участие в очередном заседании Евразийского экономического совета. В рамках визита состоится встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что запланирована также трехсторонняя встреча премьера Армении, президента России и президента Азербайджана. 

Теги:
АрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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