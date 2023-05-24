Исламский "Аль-Азхар" считает высказывания главы МВД Франции проявлением терроризма Запада

Жеральд Дарманен ранее утверждал, что, с его точки зрения, "для европейцев и для Франции главной опасностью является суннитский исламский терроризм"

КАИР, 24 мая. /ТАСС/. Крупнейший и наиболее авторитетный в мире исламский университет "Аль-Азхар" охарактеризовал недавние высказывания министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена о якобы особой опасности суннитского направления ислама как проявления терроризма западных стран. Об этом говорится в распространенном в среду специальном заявлении пресс-службы находящегося в Каире образовательного и теологического центра исламского мира.

"Подобные высказывания являются частью западного терроризма, проводимого отдельными официальными лицами и направленного против цивилизации Востока и ислама, которые в свое время пробудили Европу от невежества, тьмы и жестокости", - указал "Аль-Азхар". Как отметила пресс-служба исламского университета, "периодические заявления такого рода негативно влияют на мусульман в западных обществах и выражают незнание сути ислама, отрицание его древней и современной истории и направлены на преднамеренное провоцирование чувств мусульман во всем мире". Более того, добавляет "Аль-Азхар", "эти безответственные заявления разжигают межконфессиональные конфликты, сеют раздор среди последователей различных школ исламской мысли и углубляют разделение и конфликты в арабском и исламском мире".

В конце прошлой недели в интервью Agence France-Presse глава французского МВД заявил, что, по его мнению, Европа сталкивается с растущим риском терактов со стороны радикальных исламистов, особенно в преддверии крупных мероприятий вроде Олимпийских игр, запланированных в Париже на 2024 год. Дерманен также утверждал, что, с его точки зрения, "для европейцев и для Франции главной опасностью является суннитский исламский терроризм".