Белый дом: Конгресс пока не подавал сигналов о готовности одобрить продажу F-16 Турции

Анкара ранее запросила у Вашингтона 40 истребителей - F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для состоящих на вооружении ее ВВС самолетов

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Конгресс США не подает американской администрации никаких сигналов о готовности разрешить поставку Турции истребителей-бомбардировщиков F-16 независимо от исхода президентских выборов в ней. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Нет, мне не известно ни о каких гарантиях того или иного", - заявил представитель Белого дома, комментируя этот вопрос.

По словам Кирби, "позиция президента [США Джо Байдена по вопросу о поставке Турции F-16] не изменилась". "Мы все еще хотели бы продвинуться вперед с этим. Моя рекомендация заключалась бы, наверное, в том, чтобы поинтересоваться у сенатора Менендеса (председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса Роберта Менендеса - прим. ТАСС) или у [других] людей на [Капитолийском] холме (то есть у законодателей - прим. ТАСС), каковы их ожидания", - отметил сотрудник СНБ.

"Я могу говорить только за президента. И ничего не изменилось в плане его желания двигаться вперед по вопросу об F-16", - добавил Кирби.

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей - F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для состоящих на вооружении ее ВВС самолетов. О желании приобрести F-16 в Анкаре заявили после ее исключения из программы производства истребителей пятого поколения F-35 в связи с приобретением у России зенитных ракетных систем С-400. Конгресс США пока не дает одобрения сделки, которая предусматривает поставку Турции данной авиационной техники. О готовности блокировать ее неоднократно сигнализировал Менендес.

14 мая в Турции прошли президентские и парламентские выборы. ЦИК Турции 19 мая огласил итоговые данные первого тура выборов президента страны. Согласно этим данным, действующий президент Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Им предстоит бороться за высший государственный пост во втором туре, который состоится 28 мая. Победителем президентской гонки станет кандидат, набравший большинство голосов.