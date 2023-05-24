США обсуждают обеспечение безопасности Украины на перспективу

По данным The Wall Street Journal, США могут стать основным гарантом безопасности для Украины в рамках нового соглашения, которое страны НАТО готовятся предложить Киеву

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты обсуждают с союзниками пути обеспечения безопасности Украины на долгосрочную перспективу, но не уточняют публично, какая модель может быть выбрана для решения этой задачи. Об этом заявил в среду на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Я бы сказал лишь, что мы ведем обсуждения с Украиной, союзниками и партнерами, включая наших союзников по НАТО, относительно безопасности Украины в долгосрочной перспективе. И я не в состоянии подтвердить эти конкретные комментарии президента [Польши Анджея] Дуды", - сказал представитель Белого дома, комментируя недавнюю публикацию в газете The Wall Street Journal.

Как говорилось в этой статье, модель безопасности, предлагаемая Украине, схожа с той, которая сейчас применяется в случае с Израилем. Дуда сообщил газете, что соглашение, которое в настоящий момент набирает обороты как часть повестки дня июльского саммита НАТО в Вильнюсе, будет сосредоточено на поставках вооружений и передовых технологий. "Обсуждения по этому поводу ведутся прямо сейчас", - подчеркнул Дуда, не уточнив, о каких видах оружия и технологиях идет речь. Другие европейские чиновники отметили, что эта модель будет связана с процессом продвижения Украины в НАТО, однако не превратит альянс одну из сторон конфликта в случае любого столкновения Украины с Россией.

"Мы знаем практически с самого начала этой войны (специальной военной операции России - прим. ТАСС), что когда она закончится, как бы и когда бы она ни закончилась, у Украины будут долгосрочные потребности в сфере безопасности. Это одна из причин, по которой президент [США Джо Байден] согласился на обучение украинских пилотов применению [истребителей-бомбардировщиков] F-16, а также на потенциальную передачу <...> самолетов F-16 [Киеву] в будущем. Мы знаем, что это одна из долгосрочных оборонных потребностей Украины", - заявил Кирби.

"Так что мы ведем с ними (украинскими властями - прим. ТАСС) активные обсуждения того, какими будут их долгосрочные потребности в сфере безопасности. От дальнейших комментариев на этот счет воздержусь", - добавил сотрудник СНБ.

В материале The Wall Street Journal также указывалось, что США могут стать основным гарантом безопасности для Украины в рамках нового соглашения, которое страны НАТО готовятся предложить Киеву.