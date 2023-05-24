24 мая, 17:26,
обновлено 24 мая, 17:42
Военная операция на Украине

США пока не пришли к выводу, использовали ли их технику диверсанты в Белгородской области

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер подчеркнул, что в американском внешнеполитическом ведомстве в курсе сообщений о том, что украинские диверсанты ее применяли

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. США пока не пришли к заключению, использовалась ли американская техника диверсантами в Белгородской области. С таким заявлением выступил в среду на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

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Он подчеркнул, что в американском внешнеполитическом ведомстве в курсе сообщений о том, что украинские диверсанты во время вылазки в Белгородской области применяли предоставленные американской стороной вооружения. "Мы ясно дали понять, что не поддерживаем использование американских вооружений для атак на территории России. Мы изучаем эти сообщения, но пока не пришли к какому-либо заключению", - указал Миллер.

  

Теги:
УкраинаСШАРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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