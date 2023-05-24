Писториус считает, что на нужды Бундесвера требуется дополнительно €9 млрд

Министр обороны Германии отметил, что "никогда не озвучивал эту сумму министру финансов ФРГ Кристиану Линднеру"

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус полагает, что для удовлетворения потребностей Бундесвера необходимо дополнительное финансирование в размере €9,1 млрд. Такое мнение он высказал в среду, отвечая на вопросы депутатов Бундестага.

Писториус отметил, что "никогда не озвучивал эту сумму министру финансов ФРГ Кристиану Линднеру". Объем средств еще предстоит обсудить на предстоящих переговорах, посвященных бюджету. "Для меня крайне важно, чтобы удалось достигнуть цели в 2% [ВВП на оборону]", - подчеркнул Писториус. "Мы усердно работаем над этим", - добавил он.

Глава Минобороны ФРГ также прокомментировал состав войск. Сегодня доля женщин в армии, по его словам, "даже не 10%", что вызывает у министра крайнее неудовольствие. Бундесверу, по мнению Писториуса, нужно больше женщин и больше людей с миграционным прошлым.

10 февраля Писториус заявил о необходимости повышения расходов на содержание армии в следующем году на €10 млрд, до €60 млрд. По его словам, дополнительное финансирование необходимо для модернизации материально-технической базы Бундесвера и приближения к цели НАТО в 2% национального ВВП на оборонные расходы. Сейчас ФРГ выделяет на это примерно 1,6% валового внутреннего продукта.

В конце февраля 2022 года германский парламент проголосовал за выделение €100 млрд на нужды обороны: закупку нового снаряжения, боеприпасов и техники, разработку новых систем. Писториус ранее уже говорил, что этих средств не хватит на все намеченные Берлином цели.