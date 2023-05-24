Атака в Босфоре, национализация в Крыму, дискуссия по истребителям. События вокруг Украины

Российский корабль "Иван Хурс", обеспечивавший безопасность газопроводов в исключительной экономической зоне Турции, подвергся атаке беспилотных катеров, все они были уничтожены, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Власти Крыма добавили в перечень подлежащего национализации имущества украинских олигархов более 50 объектов собственности, в том числе ялтинскую квартиру президента Украины Владимира Зеленского.

Решение о поставках Украине истребителей F-16 пока не принято, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Боевая авиационная поддержка" Киеву должна быть оказана "как можно скорее", заявил представитель премьер-министра Великобритании, а командующий ВВС ФРГ не исключил, что Германия может в той или форме принять участие в "коалиции истребителей".

ТАСС собрал основную информацию о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска в минувшие сутки продолжали вести боевые действия на донецком, запорожском, краснолиманском, купянском, херсонском и южнодонецком направлениях, сообщил Конашенков. Согласно приведенным им данным, общие потери Вооруженных сил Украины за этот период превысили 400 человек.

Уничтожены танк и другая бронетехника, а также артиллерийские вооружения ВСУ. В районе населенного пункта Григоровка (ДНР) сбит украинский истребитель МиГ-29.

Атака в районе Босфора

Экипаж корабля "Иван Хурс" ВМФ РФ успешно отбил атаку надводных беспилотников в районе пролива Босфор в исключительной экономической зоне Турции, сообщил Конашенков.

По его словам, корабль Черноморского флота, выполнявший задачи по обеспечению безопасности функционирования газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", был атакован тремя беспилотными быстроходными катерами. Все они "уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор", уточнил представитель Минобороны РФ.

Ситуация в Белгородской области

Несколько районов Белгородской области минувшей ночью подверглись атакам беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, большая часть БПЛА была сбита средствами ПВО, но все же "есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе". По предварительным данным, в общей сложности не менее 500 домов повреждены в результате действий украинской диверсионно-разведывательной группы, которая 22 мая вторглась на территорию области.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, "остатки националистов [были] отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации". Уничтожено более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. Министр пообещал, что Россия и в дальнейшем будет "оперативно и предельно жестко" реагировать на действия украинских боевиков.

Администрация США "чертовски ясно дает понять, что не поддерживает применение [военной] техники американского производства для атак внутри России", заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "И мы ясно даем это понять в том числе [непосредственно в диалоге] с украинцами", - добавил он.

"Наша позиция состоит в том, что все, что Украина делала за последний год, было направлено на защиту ее собственной территории. Мы продолжаем помогать им в этой цели", - сказал ТАСС представитель премьер-министра Великобритании, комментируя вылазку украинских диверсантов в Белгородской области.

Национализация в Крыму

Госсовет (парламент) Крыма проголосовал за расширение на 57 пунктов перечня подлежащего национализации имущества иностранных граждан и государств, в список вошли квартира президента Украины в Ялте, а также объекты, которыми владеют украинские олигархи.

Как сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, работа предприятий, включенных в дополнительный список для национализации, не будет приостанавливаться до проведения аукциона и передачи их новым российским собственникам. Вырученные от продажи средства предполагается передать на нужды СВО.

Ротация на ЗАЭС

Ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС пройдет 25 мая, на станцию прибудут эксперты из Аргентины, Ирландии и Марокко, рассказал ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Он не исключил, что Украина устроит провокацию, которая может затормозить этот процесс, "как это уже бывало".

Глава Росатома Алексей Лихачев, находящийся в Пекине, встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. По сообщению пресс-службы российской госкорпорации, стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности ЗАЭС и договорились о новой полноформатной встрече.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Киев не готов предпринять шаги по недопущению обстрелов Запорожской АЭС и нападений на прилегающие территории. Он призвал секретариат МАГАТЭ не "прятаться за формулировками" при подготовке проекта обеспечения безопасности ЗАЭС, а "четко фиксировать, что не должна обстреливаться станция".

СВО и мирные планы

Визит спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя в Москву состоится 26 мая, сообщил ТАСС полномочный министр посольства Китая в РФ Лю Сюэсун. До этого эмиссар Пекина, совершающий поездку по Европе в поисках мирного урегулирования кризиса на Украине, посетил Киев, Варшаву, Париж и Берлин. По словам Ли Хуэя, Китай продолжит искать общий знаменатель для политического решения кризиса и закладывать основу для прекращения огня и конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, какой из предложенных разными сторонами планов мирного урегулирования конфликта Москве ближе и есть ли у нее свой вариант подобного плана, ответил: "Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно". "Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами", - добавил представитель Кремля.

Украина пока без НАТО

Вступление Украины в НАТО до завершения военного конфликта с РФ не рассматривается, заявил генсек НАТО. Отвечая на вопрос о неких гарантиях безопасности, которые Украина хочет получить от Запада, он сказал: "Абсолютной гарантией безопасности станет только вступление в НАТО, но, как я говорил, во время войны это невозможно. На саммите в Вильнюсе [в июле] мы намерены принять решения, которые приблизят Украину к НАТО".

Столтенберг также высказал мнение, что НАТО "не должна указывать Украине, когда начать переговоры о мире". При этом он указал Китаю, что Пекин "должен осудить агрессию против Украины и не должен ни при каких обстоятельствах поставлять оружие России".

Дискуссии по F-16

Решение о поставках Украине истребителей F-16 пока не принято, оно будет зависеть от развития военной ситуации на земле, заявил Столтенберг. По его словам, решение некоторых стран начать подготовку украинских пилотов "имеет значение", поскольку у альянса "в какой-то момент появится возможность также поставить самолеты".

Великобритания "привержена оказанию Украине боевой авиационной поддержки" и считает, что ее необходимо предоставить "как можно скорее", сказал ТАСС представитель британского премьера Риши Сунака.

Инспектор (командующий) военно-воздушных сил ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхарц не исключил, что Германия сможет поддержать западных союзников в процессе передачи Киеву истребителей F-16, хотя сама и не располагает такими самолетами. По его словам, участие ФРГ может выразиться в обучении украинских пилотов либо в передаче вооружений, которые установлены на немецких истребителях Eurofighter.