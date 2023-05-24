Белый дом указал на появление признаков улучшения американо-китайских отношений

В Вашингтоне отметили, что "пытаются держать открытыми каналы связи" с Пекином

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов усматривает "обнадеживающие признаки" улучшения отношений с Китаем на фоне попыток сохранить открытыми каналы связи между властями двух стран. Об этом сообщил в среду на телефонном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать слова президента США Джо Байдена, который заявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи (G7) в Хиросиме, что ожидает в ближайшем будущем потепления в американо-китайских отношениях. "Президент имел в виду, что <...> есть обнадеживающие признаки возвращения к духу Бали", - ответил Кирби. Он говорил о прошедших в ноябре 2022 года на Бали в рамках саммита Группы двадцати переговорах председателя КНР Си Цзиньпина и Байдена, которые, как отметили ранее в Белом доме, поручили правительствам двух стран работать сообща в "сферах сотрудничества, которые отвечают взаимным интересам, а также глобальным интересам". Кирби добавил, что вашингтонская администрация "пытается держать открытыми каналы связи" с Китаем, на фоне этих усилий фиксируются некоторые "обнадеживающие признаки" улучшения отношений.

Проработка возможных переговоров

Как уточнил представитель Белого дома, Вашингтон "изучает возможность проведения еще более продуктивных [американо-китайских] встреч в последующие месяцы". Администрация США, подчеркнул Кирби, работает над поездками в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, министров финансов и торговли Джанет Йеллен и Джины Раймондо. Кроме того, добавил он, в Пентагоне занимаются вопросом проведения возможной встречи министра обороны США Ллойда Остина с китайским коллегой Ли Шанфу на полях сингапурского форума по безопасности "Шангри-Ла диалог" 2-4 июня. Вашингтон и Пекин также обсуждают проведение консультаций представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай с ее китайским коллегой.

Ситуация с Micron

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в СНБ, решение Пекина ввести запрет на приобретение китайскими компаниями продукции американской Micron Technology не приведет к срыву усилий по улучшению двусторонних отношений. "Это не означает, что это [решение КНР] должно торпедировать более масштабные усилия по восстановлению каналов связи, о которых говорил президент. Но это сложные отношения, [в них] будут взлеты и падения", - отметил он.

Кирби назвал решение Пекина по Micron Technology необоснованным. "Мы напрямую взаимодействовали с КНР, чтобы подробно изложить нашу позицию и добиться дальнейшей ясности [по этому делу]", - добавил он.

"Я хочу уточнить, что эти действия явно являются попыткой подорвать решительную позицию, занятую Группой семи в Хиросиме против экономического принуждения. Я имею в виду, что это произошло всего через день после того, как лидеры стран G7 опубликовали свое первое в истории заявление об экономической устойчивости и безопасности, в котором выражается обеспокоенность по поводу использования методов экономического принуждения, [страны "семерки"] обязуются противодействовать такого рода усилиям", - сказал представитель Белого дома. По словам Кирби, США "не будут сидеть сложа руки, когда видят, что КНР ведет себя неподобающим образом".

Micron - один из крупнейших в мире американских производителей микропроцессоров. 21 мая власти КНР запретили закупать продукцию этой компании организациям, имеющим отношение к важным объектам информационной инфраструктуры. В ходе проверки, проведенной китайской стороной, было установлено, что разработки указанной компании "представляют угрозу национальной кибербезопасности". О начале проверки в отношении Micron МИД Китая объявил в начале марта.