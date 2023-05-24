МИД Армении прокомментировал слова Пашиняна о МИД России

Премьер-министра республики ранее сообщил, что представитель российского внешнеполитического ведомства "не может комментировать" его заявления

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. МИД Армении регулярно выступает с комментариями относительно заявлений руководителей других стран. Об этом заявил ТАСС в среду дипломатический источник в Ереване, обратив внимание на слова премьер-министра республики Никола Пашиняна о том, что представитель МИД РФ "не может комментировать" его заявления.

Дипломатический источник обратил внимание на то, что МИД Армении "регулярно комментирует заявления руководителей других стран". "Возможно, Пашиняна просто подставили", - отметил источник.