В Европарламенте попытаются заблокировать председательство Венгрии в ЕС

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что правительство страны не допустит, чтобы у него "отбирали что-то", принадлежащее ему на законных основаниях

БУДАПЕШТ, 24 мая. /ТАСС/. В Европарламенте подготовлен проект резолюции, в соответствии с которой Венгрия должна быть лишена права председательствовать в Европейском союзе во второй половине 2024 года. Об этом сообщила в среду министр юстиции Венгрии Юдит Варга. По ее словам, правительство страны не допустит, чтобы у него "отбирали что-то", принадлежащее ему на законных основаниях.

"На следующей неделе Европарламент вновь будет голосовать по резолюции против Венгрии, чтобы заблокировать ее председательство в ЕС во второй половине 2024 года. Мы не позволим им отобрать у Венгрии такую возможность", - написала глава Минюста в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Европарламент уже принимал резолюции с критикой Венгрии, которые носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения в ЕС. Венгерские власти считают, что евродепутатам от левых партий не нравится самостоятельная позиция страны по международным вопросам, в том числе в отношении конфликта на Украине.

В связи с этим Варга напомнила, что решение о председательстве в Евросоюзе на основе ротации принимает Совет ЕС, а не Европарламент. По ее словам, правительство Венгрии находится "в ежедневном контакте с главным секретариатом Совета и готовится к выполнению этой задачи".

"Председательство в ЕС - не только прекрасная возможность сделать нашу страну и ее позицию еще более известной в странах Европейского союза, но и сформировать будущее Европы. В этом контексте у венгерского председательства будет три основных приоритета: демография, конкурентоспособность и будущее политики сплочения", - сообщила министр.