24 мая, 18:43

Чавушоглу обсудил с Лавровым сирийское урегулирование

Турецкий МИД сообщил, что обсуждались вопросы, касающиеся состоявшейся в Москве четырехсторонней встречи по Сирии

АНКАРА, 24 мая. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил в среду по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вопрос нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Об этом сообщил турецкий МИД по итогам прошедших переговоров.

"Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел России. Обсуждались вопросы, касающиеся состоявшейся [10 мая] в Москве четырехсторонней встречи по Сирии", - говорится в сообщении.

Во встрече в Москве приняли участие главы МИД Турции, России, Сирии и Ирана Чавушоглу, Лавров, Фейсал Микдад и Хосейн Амир Абдоллахиян.

По ее итогам, как сообщал ранее Чавушоглу, начата работа по подготовке дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичСирияТурцияРоссияЧавушоглу, Мевлют
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