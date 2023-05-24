Партия социалистов осудила идею об отмене празднования Дня Победы в Молдавии

Бывший президент республики Игорь Додон отметил, что глава государства Майя Санду перед выборами публично обещала, что никому не позволит ущемлять права людей, которые могут отмечать праздники, в том числе 9 Мая

КИШИНЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) осудила решение правящей Партии действия и солидарности (ПДС) зарегистрировать проект закона о переименовании Дня Победы и переносе праздничного дня на 8 мая. Об этом написал в Telegram-канале в среду исполнительный секретарь партии, бывший президент Молдавии Игорь Додон.

"9 Мая - День Победы над фашизмом - навсегда останется для нас священной датой! Партия социалистов осуждает намерение правящего режима попрать нашу память о Победе в Великой Отечественной войне", - отметил Додон. Он напомнил, что президент Майя Санду перед президентскими выборами публично обещала, что никому не позволит ущемлять права людей, которые могут отмечать праздники, в том числе 9 Мая. "Санду снова доказала, что ее слова и обещания не стоят выеденного яйца", - подчеркнул экс-глава Молдавии.

По законопроекту, который зарегистрировала в парламенте правящая партия, предлагается учредить 8 мая "День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне". А обозначенный в законе "День Победы и поминовения героев, павших в Великой Отечественной войне", который отмечается 9 мая, отменить. Выходной день также переносится на 8 мая. Как отмечается в пояснительной записке к документу, "изменение обусловлено необходимостью отказа от идеологической интерпретации и восприятия в молдавском обществе исторических данных, связанных со Второй мировой войной".

Фракция ПДС располагает большинством в парламенте. Инициативу уже осудил лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор и другие оппозиционные партии.

По разным оценкам, в Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на марш "Бессмертного полка" на улицы Кишинева выходят сотни тысяч людей.