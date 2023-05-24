Politico: новым генеральным секретарем НАТО может стать премьер-министр Дании

По данным газеты, также на должность могут претендовать премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер-министр Эстонии Кая Каллас

ТАСС, 24 мая. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен "серьезно рассматривается" на пост нового генерального секретаря НАТО. Об этом во вторник сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники.

"Она действительно серьезно рассматривается [на должность генерального секретаря - прим. ТАСС] рядом крупных союзников", - цитирует газета одного из чиновников из Центральной Европы.

Как отмечает издание, премьер-министр Дании подходит на роль генсека НАТО по нескольким параметрам. Во-первых, страны альянса хотели бы видеть на посту генерального секретаря человека, который бы был главой правительства. Во-вторых, поскольку все предыдущие главы НАТО были мужчинами, страны - участницы альянса заинтересованы в кандидате-женщине.

Однако, как подчеркнул один из собеседников Politico, не все члены альянса поддержат назначение на пост генсека кандидата из страны Северной Европы. Ранее НАТО уже возглавлял представитель Дании: с 2009 по 2014 год генсеком альянса был бывший премьер страны Андерс Фог Расмуссен. Кроме того, расходы Дании на оборону пока не достигли 2% от ВВП.

Также на должность генсека альянса могут претендовать премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, а также премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила 12 февраля агентству DPA, что Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре 2023 года. Как отмечало агентство, он уже трижды продлевал срок своих полномочий и занимает пост генсека почти девять лет. Впоследствии сам Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть пост осенью.