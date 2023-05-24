Бразилия считает, что G7 уступает по значимости G20 и БРИКС

Формат "Группы семи" теряет свое былое влияние, заявил глава бразильского МИД Мауро Виейра

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 мая. /ТАСС/. Международный формат G7 ("Группа семи") теряет свое былое влияние, уступая G20 ("Группе двадцати") и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Такое мнение выразил в среду глава МИД Бразилии Мауро Виейра.

"Неформальное объединение БРИКС, хоть и не имеет устава и постоянного секретариата, является краеугольным камнем международного сотрудничества. Сегодня невозможно даже говорить ни о каком международном сотрудничестве или переговорах, которые не учитывали бы G20 и БРИКС. Кстати говоря, все члены БРИКС являются членами "двадцатки", которая важнее "семерки", - сказал он в ходе парламентских слушаний. По его мнению, в современных геополитических реалиях невозможно обсуждать насущные мировые вопросы без учета мнения развивающихся стран, в том числе Индии, которая является нынешним председателем в "Группе двадцати".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что формат G7 не отражает всю мировую экономику, в этой связи Москва ориентируется на G20 и БРИКС.

"Группа семи" - объединение экономически развитых стран, в которое входит Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, а также ЕС. Основные цели - поиск решений глобальных политических и социальных проблем. В "двадцатку", помимо членов "семерки", входят также Австралия, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция и Южная Корея.