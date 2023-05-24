США планируют продать Украине ЗРК NASAMS на $285 млн

В контракте указывается, что Киев может получить одну радиолокационную станцию AN/MPQ-64F1 Sentinel и другое оборудование

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов объявила в среду о контракте на $285 млн на продажу Украине одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS и сопутствующего оборудования.

Об этом сообщили Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны. В контракте указано, что Украина может получить одну радиолокационную станцию AN/MPQ-64F1 Sentinel и другое оборудование.