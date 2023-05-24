Что известно о Роне Десантисе — кандидате на пост президента США

24 мая 2023 года губернатор Флориды, представитель Республиканской партии Рон Десантис подал документы для участия в выборах президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года.

ТАСС рассказывает главное из биографии политика.

Происхождение, образование, военная служба

Рональд Дион Десантис (Ronald Dion DeSantis) родился 14 сентября 1978 года в Джэксонвилле, шт. Флорида. Происходит из семьи "синих воротничков" - его отец работал техническим специалистом в Nielsen Media Research (занимается составлением и анализом телерейтингов), мать - медсестрой. Имеет итальянские корни.

В 2001 году окончил с отличием Йельский университет, получив степень бакалавра истории. В течение года преподавал в частной школе, затем продолжил обучение в Гарвардской школе праву В студенческие годы подрабатывал на нескольких работах, чтобы помочь родителям оплачивать свое обучение.

В 2004 году поступил на службу в ВМС США и был направлен в Военно-морскую школу юстиции, затем на базу ВМС Мейпорт в штате Флорида в качестве прокурору В 2006 году был переведен на Кубу на базу Гуантанамо, работал в спецтюрьме, где содержались подозреваемые в терроризме. В 2007 году был откомандирован в Ирак, где стал юрисконсультом командующего подразделения SEAL ("морские котики") в составе Сил специальных операций ВМС.

В 2008 году вернулся в США, работал в юридической службе ВМС и одновременно был спецпомощником прокурора в одном из округов штата Флорида. Уволился с военной службы в феврале 2010 года. Коммандер-лейтенант ВМС (соответствует званию майора в сухопутных войсках). Впоследствии работал федеральным прокурором.

В Палате представителей

В 2012 году в возрасте 34 лет Десантиса впервые избрали в Палату представителей США от Республиканской партии, он набрал 57,3% голосов. Переизбирался в 2014 (62,5 % голосов) и 2016 (58,6 %) годах. Во время работы в нижней палате Конгресса состоял в комитетах по иностранным делам, вопросам судопроизводства, по надзору и госреформам. Выступал с критикой администрации демократа Барака Обамы (2009-2017), голосовал против законопроектов о повышении налогов и инициатив Демократической партии, направленных на борьбу с изменением климата, предлагал усилить контроль Конгресса за деятельностью федеральных агентств. В 2015 году был одним из основателей "Кокуса свободы" - клуба конгрессменов-республиканцев, придерживающихся ультраконсервативных, крайне правых взглядов. В 2017 году предлагал прекратить финансирование группы спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшей связи людей из окружения президента-республиканца Дональда Трампа с Россией и предполагаемое вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Десантис призывал проверить деятельность ФБР, которое оказывало давление на работу Мюллеру

Губернатор штата

В ноябре 2018 года Десантиса избрали губернатором штата Флорида. Он набрал 49,6% голосов - его отрыв от кандидата-демократа Эндрю Гиллума составил 0,4 процентных пункта. В ноябре 2022 года его переизбрали на второй срок с рекордным перевесом почти в 20 п. п. (получил 59,4% голосов).

После вступления в должность в январе 2019 года в штате ужесточили законодательство в области охраны национальных памятников на фоне расовых беспорядков (тогда протестующие массово сносили посвященные Конфедерации монументы). Флориде удалось привлечь $2,5 млрд инвестиции на восстановление занимающего четверть территории штата природного комплекса Эверглейдс. Власти также увеличили финансирование других нацпарков. В штате приняли законы против политической цензуры в СМИ.

В сфере образования Десантис запретил уроки на тему сексуальной ориентации и гендерной идентичности в начальных классах, отменил планировавшийся к введению курс по проблемам культуры и истории афроамериканцев в старших классах, а также преподавание критической расовой теории (комплекс идей, провозглашающий расизм неотъемлемой частью американской истории, образа жизни и законов, которые подлежат коренному пересмотру). Он обязал госуниверситеты сообщать о расходах на программы критической расовой теории и разнообразия, справедливости и инклюзивности. В ответ на критику губернатор заявил: "Нам нужно образование, а не идеологическая обработка". В частности, в феврале 2023 года он лишил автономии и привилегий Walt Disney World из-за того, что ее сотрудники в своем одноименном тематическом развлекательном парке вразрез с законом штата обсуждали гендерную идентичность с детьми (автономия парка давала ему право самоуправления и специальный налоговый режим, но после власти принудили компанию платить налоги по общему для штата законодательству).

Во время пандемии COVID-19 Десантис отказался вводить в штате чрезвычайное положение, выступал против обязательного ношения масок и тотальных локдаунов. Флорида одной из первых отменила все антиковидные ограничения. В мае 2021 года Десантис подписал закон, запрещающий предприятиям, школам, круизным лайнерам и госорганизациям требовать сертификат вакцинации, в ноябре того же года - пакет законодательных актов, сделавший Флориду первым штатом, который налагает штрафы на предприятия и больницы за требование прививок от COVID-19.

Десантис также шел вразрез с демократической администрацией США по вопросам ношения оружия и абортов. 3 апреля 2023 года он подписал закон, разрешающий скрытое ношение оружия без получения разрешения со стороны властей штата (вступит в силу 1 июля 2023 года). Флорида, тем самым, станет 26-м штатом США, разрешившим скрытое ношение оружия. 13 апреля того же года он подписал "Закон о защите сердцебиения" (Heartbeat Protection Act), запрещающий проведение аборта после шестой недели беременности, когда у эмбриона начинает биться сердце, а также предусматривающий выделение $25 млн перинатальным центрам по всему штату.

Американские политологи и социологи отмечали, что решения в области борьбы с COVID-19 повысили популярность Десантиса на местном и федеральном уровнях как губернатора, не боящегося открыто критиковать федеральные власти. Он стал чаще появляться в национальных новостях, где запомнился критикой новой демократической администрации и лично Джо Байдена. Губернатор привлекает к себе внимание консервативной политикой, вызывающей критику Белого дома и беспокойство в кругах сторонников демократов. В СМИ о нем стали чаще говорить как о потенциальном кандидате в президенты. В мае 2021 года он впервые попал в опросы по поводу возможных претендентов на Белый дом от Республиканской партии, получив, по данным Politico, поддержку 8% респондентов. В феврале 2022 года в ходе опроса делегатов Конференции консервативных политических действий Десантис занял второе место, уступив только Дональду Трампу (31% против 59%). По данным компании маркетинговых исследований YouGov, в феврале 2023 года Десантис опережал Трампа: 45% против 41%, однако в апреле потерял 26 п. п. - 31% за него и 57% за Трампа.

Политические взгляды

Политологи относят Рона Десантиса к крайне консервативному крылу Республиканской партии. Он выступает за сокращение госрасходов, за большую автономию штатов в области законотворчества и меньшее вмешательство федеральных властей в вопросы образования, здравоохранения и социальной сферы, против ужесточения законодательства об обороте оружия и за увеличение финансирования правоохранительных органов (после инцидентов со стрельбой в школах он призвал отставных сотрудников полиции и ветеранов армии поступить на службу в качестве охранников). Призывает к свободе деятельности энергокомпаний (налоговые послабления, отмена ограничений в областях экологии и методов добычи полезных ископаемых).

Последовательно занимает жесткую позицию в вопросах гендерной идентичности, отвергает необходимость различных квот для представителей сексменьшинств и трансгендеров, выступает категорически против абортов. Критикует лояльное отношение администрации Байдена к иммигрантам (в сентябре 2022 года вызвал критику Белого дома, распорядившись перевезти группу нелегальных иммигрантов в район Массачусетса, где живут обеспеченные демократы). Высказывается против крупных технологических компаний, которые, по его мнению, занимаются цензурой политических противников в интернете.

Десантис выступает против ядерной сделки с Ираном, нормализации дипотношений с Кубой, за прекращение американской помощи Палестине. Поддержал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Занимает жесткую позицию в отношении России - осудил специальную военную операцию (СВО) РФ на Украине, не признал вхождение в состав РФ Крыма и четырех новых регионов, призвал к ужесточению санкций против российского энергетического сектора. Выступал за отправку Украине оборонительного и наступательного вооружения, обвинял демократов в Конгрессе и администрацию Обамы в "слабости" и препятствовании поставкам оружия Киеву. Называл себя представителем "школы Рейгана" в отношениях с Москвой. В частности, в 2015 году проголосовал за поправку к законопроекту о расходах на оборону, которая запрещает финансирование выполнения договора ДСНВ до тех пор, пока глава государства не подтвердит, что "российские войска больше не оккупируют украинскую территорию" (поправка была принята, но президент Обама наложил вето на законопроект).

После начала СВО обвинил администрацию Байдена в "бессилии". Он заявил, что на решение президента РФ Владимира Путина повлияла слабость США после плохо организованного вывода американских войск из Афганистана в 2021 году, и что "Владимир Путин не сделал бы этого, если бы считал Соединенные Штаты сильными". Вместе с тем, Десантис негативно отзывался о военной помощи Киеву, обвинив Байдена в "политике незаполненных чеков без ясных стратегических целей". Политик отмечает риск эскалации конфликта и считает, что "не в интересах США устраивать прокси-войну с Китаем, ввязываясь в такие вещи, как пограничные земли или Крым". Назвал СВО "территориальным спором между Украиной и Россией", заявил, что этот конфликт не относится к числу национальных интересов США и призвал сосредоточиться на решении внутренних американских проблем. Однако позже охарактеризовал нахождение Крыма и Донбасса в составе РФ "незаконным".

Личные сведения

Имеет армейские награды, в том числе "Бронзовую звезду" (четвертая по значимости боевая награда в ВС США) и медаль "За Иракскую кампанию". Член общества ветеранов войн.

С 2009 года женат на бывшей телеведущей Кейси Блэк. У пары трое детей.

По вероисповеданию - католик.