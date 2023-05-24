Премьер Дании заявила, что не претендует на пост генсека НАТО

Газета Politico ранее сообщила, что Метте Фредериксен "серьезно рассматривается" на пост нового генсека альнса

СТОКГОЛЬМ, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в среду опровергла слухи о том, что она сменит на посту генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в сентябре.

Информация о возможном назначении появилась из анонимных источников в преддверии визита главы правительства королевства в США 5 июня, где она встретится с президентом страны Джо Байденом. "Я предполагаю, что мы будем обсуждать Вильнюс (где в июле состоится саммит НАТО - прим. ТАСС). Я не претендую на другую работу, кроме той, которую выполняю как премьер-министр Дании", - приводит слова Фредериксен агентство Ritzaus Bureau.

Как сообщило в среду европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники, Фредериксен "серьезно рассматривается" на пост нового генсека НАТО. Как пояснило издание, премьер Дании подходит на эту должность, так как возглавляет правительство и является женщиной, а все предыдущие генсеки альянса были мужчинами. В числе других возможных кандидатов назывались премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер Испании Педро Санчес, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и глава правительства Эстонии Кая Каллас.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила 12 февраля агентству DPA, что Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре 2023 года. Как отмечало агентство, он уже трижды продлевал срок своих полномочий и занимает пост генсека почти девять лет. Впоследствии сам Столтенберг подтвердил намерение покинуть пост осенью.