Бразильский депутат возложил ответственность на США за обострение холодной войны

Арлинду Шиналья напомнил о данном прежнему руководству СССР и России обещании не приближать НАТО к российским границам, которое впоследствии неоднократно нарушалось

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 мая. /ТАСС/. Основная ответственность за нынешнюю ситуацию в области международной безопасности и новый виток холодной войны лежит на США, считает депутат Национального конгресса Бразилии Арлинду Шиналья.

"Был такой анекдот. Судья спрашивает у подсудимого, признает ли он вину в ограблении банка. Тот отвечает: "Признаю, но он первым начал". <...> Это, конечно, шутка, но она отражает [суть] - США несут основную ответственность за разрастание холодной войны до тех масштабов, которые она приобрела сегодня", - сказал он, выступая в среду на парламентских слушаниях.

Политик напомнил о данном прежнему руководству СССР и России обещании не приближать НАТО к российским границам, которое впоследствии неоднократно нарушалось. "Со стороны России никто никогда не говорил, что не сделает то, что мы сейчас наблюдаем. Как раз наоборот", - добавил он, упомянув в частности слова российского лидера Владимира Путина на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году.

Кроме того, он процитировал выдержки из официальных донесений американских дипломатов и признаний представителей политического истеблишмента США, в которых те признавались, что эта позиция Москвы была им хорошо известна, как и неизбежность соответствующей реакции со стороны России. "Даже [нынешний президент США Джо] Байден в 1997 году признавал, что такое расширение [НАТО на восток] приведет к враждебной реакции России", - напомнил политик.

Депутат также выразил сомнение в целесообразности существования созданного для противостояния Советскому Союзу Североатлантического альянса после распада Организации варшавского договора. "Россия даже хотела вступить в НАТО, но ей отказали. Все интеграционные усилия России не вызвали одобрения ни у США, ни у [других] стран НАТО", - сказал Шиналья.