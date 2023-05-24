24 мая, 20:28

Пашинян прибыл в Москву

Премьер-министр Армении примет участие в очередном заседании Евразийского экономического совета

ЕРЕВАН, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с женой прибыл с рабочим визитом в Москву, где примет участие в очередном заседании Евразийского экономического совета. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства республики.

"Премьер-министр Никол Пашинян с супругой Анной Акопян прибыл с рабочим визитом в Россию. В аэропорту Внуково его встретил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. 25 мая премьер примет участие в очередном заседании Евразийского экономического совета в Москве. В рамках визита состоится встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что запланирована также трехсторонняя встреча премьера Армении, президента России и президента Азербайджана Ильхама Алиева. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол ВоваевичГалузин, Михаил Юрьевич
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