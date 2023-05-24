Польша получила от США еще две РСЗО HIMARS

Общее их число на вооружении польской армии возросло до четырех

ТАСС, 24 мая. Варшава получила от США еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, общее их число на вооружении польской армии возросло до четырех. Об этом в среду министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в Twitter.

"Еще две пусковые установки M142 HIMARS и другие элементы системы [противовоздушной обороны] Patriot/IBCS были доставлены в Польшу. Эти поставки осуществляются в рамках программ "Омар" и "Висла", которые направлены на значительное усиление польской реактивной артиллерии и противовоздушной обороны", - отметил Блащак.

Польша получила от США первые две установки HIMARS 15 мая. Договор о поставках этих РСЗО был подписан в 2019 году. В соответствии с ним до конца текущего года Польша должна получить в общей сложности 20 установок HIMARS, включая две учебные. Стоимость сделки составила $414 млн.

Поставки современной американской военной техники, согласно планам польских властей, должны усилить восточный фланг НАТО.