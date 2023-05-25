Пашинян и Алиев обсудят в Москве урегулирование на Южном Кавказе

Проведение такой встречи 25 мая в Кремле не анонсировали

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 18 мая, что 25 мая в четверг проведет переговоры в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве российского лидера Владимира Путина. При этом в Кремле не анонсировали проведение такой встречи 25 мая: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил 19 мая, что в Москве рассчитывают на визит и Алиева, и Пашиняна на следующей неделе, но о возможных контактах с их участием будут информировать своевременно.

Предыдущий трехсторонний саммит прошел в Сочи 31 октября 2022 года.

Переговоры в Европе и США

14 мая Пашинян и Алиев провели переговоры с участием главы Евросовета Шарля Мишеля. По итогам встречи в Брюсселе Мишель сообщил, что лидеры республик договорились возобновить диалог по делимитации границы и объявили о намерении провести новые переговоры в Брюсселе в июле. Как проинформировал армянский МИД, следующая встреча лидеров Армении и Азербайджана с участием главы Евросовета намечена на 1 июня: в Кишиневе на полях саммита Европейского политического сообщества состоятся переговоры Алиева, Пашиняна и Мишеля с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В Ереване также указали, что на встрече в Брюсселе были рассмотрены вопросы, связанные с разблокировкой региональных транспортных и экономических коммуникаций, демаркацией и безопасностью границы между двумя странами, соглашением об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, необходимостью решения вопросов прав и безопасности населения Нагорного Карабаха. Обсуждались также темы, связанные с пленными, пропавшими без вести, и другие гуманитарные вопросы.

МИД Азербайджана назвал переговоры в Брюсселе 14 мая полезными с точки зрения нормализации отношений между Баку и Ереваном. В дипведомстве подчеркнули "исключительное значение" подтверждения на встрече уважения территориальной целостности государств, "принятия Арменией в этом контексте признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджана". Министерство также заявило о готовности Баку продолжать диалог и взаимодействие с международными партнерами, преследующими цель способствовать достижению прогресса в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

22 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с британским министром по делам Европы Лео Доэрти, что в период с 1 по 4 мая на переговорах в США с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым удалось достичь консенсуса по двум статьям проекта мирного соглашения.

Встреча с Лавровым

19 мая в Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Азербайджана и Армении. Руководители дипведомств собрались в Москве в напряженный момент, когда участились сообщения об обстрелах на границе двух республик. Стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня и заявляли о погибших в результате боевых действий.

По итогам трехсторонних переговоров Лавров заявил, что Азербайджану и Армении удалось приблизить понимание к общему видению по теме мирного договора. Он также отметил, что Россия будет и "далее способствовать движению вперед с тем, чтобы в полной мере выполнить все положения всех трехсторонних заявлений, которые составляют фундамент усилий по нормализации армяно-азербайджанских отношений". Как указал министр, стороны подтвердили, что "без решения вопросов делимитации, разблокирования транспортных и экономических коммуникаций, без общего улучшения ситуации с обеспечением безопасности в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе трудно продвигаться вперед по конкретным аспектам мирного договора". Лавров также добавил, что Баку и Ереван условились в ближайшее время провести заседание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с консультативным участием России.

Комментируя итоги переговоров, в МИД Армении сообщили, что в Москве стороны продолжили работу над проектом соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений". Как отметили в азербайджанском дипведомстве, Байрамов и Мирзоян договорились продолжить обсуждение проекта мирного договора между Баку и Ереваном.

Новые переговоры

Как сообщили в среду вечером в пресс-службе правительства Армении, Пашинян отправился в Москву для участия в очередном заседании Евразийского экономического совета, а также в трехсторонней встречи с президентами России и Азербайджана. До этого на пресс-конференции армянский премьер заявил об интенсивных переговорах между Ереваном и Баку и выразил надежду, что стороны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

Между тем, по его мнению, подписать документ в четверг в Москве вряд ли удастся. В то же время Пашинян рассчитывает, что на переговорах удастся достичь соглашения по вопросам региональных коммуникаций.