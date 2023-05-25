NYT: в США заявили о причастности к атаке на Кремль спецслужб Украины

По данным газеты, неизвестно, знал ли Владимир Зеленский о подготовке к нападению

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Американская администрация считает, что атаку беспилотников на Кремль в начале мая организовала одна из украинских спецслужб, сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, американские разведслужбы не располагают информацией, какая именно украинская спецслужба причастна к нападению и был ли осведомлен о подготовке атаки президент Украины Владимир Зеленский.

Как утверждает издание, изначально в администрации президента США Джо Байдена рассматривали версию, что атака беспилотников является "операцией под ложным флагом" правительства России, однако после перехвата неких внутренних переговоров российских чиновников, которые, по словам газеты, "были удивлены", в американской администрации изменили свое мнение.