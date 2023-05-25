В Киеве утверждают, что в рамках контрнаступления уже идут "отдельные операции"

МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт

РИМ, 25 мая. /ТАСС/. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже началось несколько дней назад.

"Контрнаступление идет уже несколько дней, эта война растянута на 1,5 тыс. км вдоль границы, но отдельные операции уже начаты", - сказал он в среду в эфире канала Rai 1.

Коснувшись темы поставок Западом вооружений, Подоляк повторил утверждения о том, что Украина собирается применять их лишь на тех территориях, которые она продолжает считать своими. Говоря о возможной передаче Украине истребителей F-16, он заявил, что они необходимы чтобы "перекрыть воздушное пространство".

Тема возможного контрнаступления ВСУ обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, называются разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.