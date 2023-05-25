Сидевший в кресле Пелоси в ходе беспорядков в Конгрессе получил более четырех лет тюрьмы

Ричарда Барнетта присяжные признали виновным по восьми пунктам обвинения

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Федеральный суд столичного округа Колумбия приговорил в среду к четырем с половиной годам тюремного заключения Ричарда Барнетта, который во время беспорядков в Капитолии проник в кабинет Нэнси Пелоси, занимавшей на тот момент пост спикера Палаты представителей Конгресса США, и занял ее кресло, положив ноги на рабочий стол. Постановление опубликовано в электронной базе суда.

В январе 63-летний бывший пожарный Барнетт был признан присяжными виновным по восьми пунктам обвинения, включая беспорядки. Ему грозило до 20 лет лишения свободы за препятствование официальному судебному разбирательству. Он был также признан виновным в двух уголовных преступлениях, связанных с ношением оружия в Капитолии. Другие пункты обвинения, за которые он был осужден, включали кражу государственного имущества.

В январе 2021 года в штате Арканзас полиция арестовала Барнетта. 6 января СМИ распространили фотографию американца, сидящего в кабинете Пелоси, закинув ноги на стол.

Сторонники 45-го президента США Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. Кроме того, сообщалось, что зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, которые были квалифицированы как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия.