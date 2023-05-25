Губернатор Флориды объявил об участии в выборах президента США

По словам Рона Десантиса, в случае победы он намерен возглавить "великое возвращение Америки"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил в среду, что будет баллотироваться в президенты США в 2024 году.

"Я баллотируюсь в президенты, чтобы возглавить великое возвращение Америки", - написал он в Twitter.

Десантис подал в среду документы для участия в выборах президента США, которые пройдут в стране в ноябре следующего года. Соответствующая информация опубликована на сайте американской Федеральной комиссии по выборам.

44-летний Рон Десантис представляет Республиканскую партию и будет бороться за выдвижение своей кандидатуры на высший государственный пост с экс-президентом Дональдом Трампом. По мнению многих американских СМИ, губернатор является основным соперником бывшего американского лидера в стане республиканцев.

Согласно данным опроса, проведенного в апреле американской телекомпанией NBC, по крайней мере 31% избирателей от Республиканской партии поддержал бы кандидатуру Десантиса на праймериз. При этом 46% выступили за выдвижение Трампа кандидатом на высший государственный пост на предстоящих выборах.

В конце апреля президент Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания.