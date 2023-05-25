Республика Сербская надеется решить вопрос со строительством газопровода из Сербии

Милорад Додик заявил, что все решения, которые зависели от Республики Сербской, приняты

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Республика Сербская рассчитывает на продвижение в вопросе строительства газопровода из Сербии. Об этом сообщил президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью "Известиям", опубликованном в четверг.

"Для нас важно, что российская сторона не отказывается от этой идеи и готова продолжать работать над проектом строительства газопровода. Все решения, которые зависели от Республики Сербской, приняты, однако есть часть решений, которые относятся к получению разрешения на пересечение границы между Сербией и Боснией и Герцеговиной", - сказал Додик.

Он добавил, что эти решения должны быть приняты в столице БиГ, но там они блокируются. "Но первый шаг сделан, и мы с надеждой смотрим на реализацию следующих. Мы надеемся, что нам удастся продвинуться в этом вопросе, хотя мы прекрасно понимаем, что это будет сложно", - заключил президент Республики Сербской.

По результатам переговоров Додика с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2022 году было принято решение, что российские компании построят в Республике Сербской газопровод и две электростанции.