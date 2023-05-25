25 мая, 00:29
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о взрывах в Киеве и трех регионах на западе Украины

Местные власти пока не прокомментировали ситуацию

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Звуки взрывов прозвучали в ночь на четверг в Киеве и трех регионах на западе Украины.

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По данным сайта новостной службы "Факты" телеканала ICTV, взрывы зафиксированы в Киеве и Ровненской области.

В свою очередь издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в Львовской и Хмельницкой областях.

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В настоящее время в западных украинских регионах объявлена воздушная тревога. В Киеве и Киевской области предупреждения отменены в 03:02 мск. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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