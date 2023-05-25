Додик заявил о негативном отношении Запада к Республике Сербской из-за дружбы с Россией

Ранее он сообщил, что Республика Сербская не станет вводить санкции против РФ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Западные страны усиливают негативную деятельность в отношении Республики Сербской из-за дружбы с Россией. Об этом сообщил президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью "Известиям", опубликованном в четверг.

"Мы постоянные и настойчивые друзья России - именно так нас рассматривают на Западе. Поэтому усиливается и вся негативная деятельность по отношению к нам", - заявил Додик.

Ранее он также отмечал, что Республика Сербская не станет вводить санкции против России, будет развивать сотрудничество с РФ, Китаем и США и продолжит свой путь в Евросоюз, при этом не входя в состав НАТО. Такая позиция политика наряду с его блокированием вступления Боснии и Герцеговины в Североатлантический альянс вызывает сильное раздражение на Западе. Он уже находится под санкциями Великобритании и США.