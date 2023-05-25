25 мая, 01:49
Военная операция на Украине

Глава службы нацбезопасности Южной Кореи допустил возможность поставок боеприпасов Украине

Однако Чо Тхэ Ён отметил, что прямо сейчас планов поставлять их Киеву у Сеула нет

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Южная Корея в перспективе может поставить Украине боеприпасы. Такую возможность допустил глава управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ён.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"До сих пор мы поставляли гуманитарную и финансовую помощь Украине. Однако Украина столкнулась с нелегальным вторжением. Мы планируем рассмотреть [возможность поставки боеприпасов] после мониторинга положения дел на месте", - приводит его слова агентство Yonhap. Вопрос о возможности поставок Украине снарядов и боеприпасов был задан главе управления нацбезопасности депутатами в ходе слушаний в парламентском комитете. В то же время Чо Тхэ Ён подчеркнул, что прямо сейчас планов поставлять боеприпасы Украине у Южной Кореи нет - не напрямую, не опосредованно.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе прошедшей на прошлой неделе встречи в Хиросиме на полях саммита Группы семи обещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому предоставить "дипломатическую, экономическую и гуманитарную помощь". Республика Корея к настоящему моменту оказывала Киеву гуманитарную помощь, но не передавала оружие или боеприпасы. В апреле Юн Сок Ёль допустил, что Сеул может пойти на поставки вооружений в случае "грубых нарушений законов войны". 

Теги:
УкраинаРеспублика КореяВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация