Военные Тайваня обнаружили возле острова по семь летательных аппаратов и кораблей КНР

В ответ оборонное ведомство острова, в частности, подняло в воздух авиацию

ГОНКОНГ, 25 мая. /ТАСС/. Оборонное ведомство Тайваня зафиксировало за минувшие сутки возле острова семь летательных аппаратов и аналогичное число кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении ведомства.

По его данным, один самолет радиоэлектронной разведки Y-8, а также противолодочный вертолет Z-9 вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня к юго-западу и к востоку от Тайваня.

Оборонное ведомство острова в ответ подняло в воздух авиацию, а также передало воздушным аппаратам КНР предупреждения о приближении к острову.

НОАК регулярно отправляет в район Тайваня свои корабли и самолеты на фоне обострения отношений между двумя берегами пролива после состоявшегося в августе прошлого года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вслед за этим на Тайване побывали еще несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.