СМИ: президент Южной Кореи может принять участие в работе саммита НАТО в Литве

Перед этим Юн Сок Ёль может посетить Украину и провести переговоры с Владимиром Зеленским о поставках оружия, сообщает телеканал TBS

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в июле этого года может в качестве гостя принять участие в работе саммита НАТО в Литве. Сейчас этот вопрос прорабатывается, сообщил в четверг японский телеканал TBS со ссылкой на правительственные источники в Сеуле.

По их данным, до или после саммита президент Южной Кореи может посетить Украину для встречи с главой государства Владимиром Зеленским. На этих переговорах может обсуждаться вопрос о поставках южнокорейских вооружений Киеву, считает TBS.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Президент Юн Сок Ёль в прошлом году уже принимал участие во встрече лидеров Североатлантического альянса, которая состоялась в Мадриде. На саммит, по данным СМИ, также приедет премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Сеул ранее отвергал возможность поставки Украине вооружений, ограничиваясь гуманитарной и финансовой помощью. В то же время глава управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ён в ходе слушаний в парламенте допустил возможность предоставления Киеву боеприпасов после изучения этого вопроса, сообщило в четверг информационное агентство Yonhap.