Reuters: США задерживают поставки F-16V Тайбэю из-за проблем с программным обеспечением

По словам главы оборонного ведомства Тайваня Чиу Гочэна, власти обеспокоены задержкой, но поддерживают связь с американской стороной, надеясь получить все истребители к 2026 году

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Поставки на Тайвань 66 заказанных у США истребителей F-16V задерживаются из-за проблем с программным обеспечением. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По словам главы оборонного ведомства острова Чиу Гочэна, власти обеспокоены задержкой, но поддерживают связь с американской стороной, надеясь получить все истребители к 2026 году. Согласно заявлению ведомства, процесс разработки программного обеспечения был отложен.

Ранее Гочэн сказал, что задержка поставок F-16V обусловлена логистическими проблемами. Сделка по поставке Тайваню 66 истребителей была одобрена Госдепартаментом в августе 2019 года. Помимо самолетов, на остров будут поставлены запасные части и сопутствующее оборудование на общую сумму $8 млрд.

Вашингтон - один из ключевых поставщиков вооружений Тайбэю. В настоящее время общий объем невыполненных или отложенных поставок оружия Тайваню со стороны США уже достиг $20 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.