Минск и Москва подписали документы по содержанию ядерного оружия РФ в Белоруссии

Кадры заседания Совета министров обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности в Минске

Кадры заседания Совета министров обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности в Минске

Как заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, осуществляемые странами меры "соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам"

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в четверг в Минске подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии.

"В ходе встречи подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отметил Шойгу, осуществляемые Россией и Белоруссией меры "соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам".

На встрече министры обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

Президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта, что Россия по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Как сообщил глава российского государства, 1 июля планируется закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для возможности применения специальных боеприпасов. Белорусские военнослужащие прошли соответствующую подготовку в РФ.