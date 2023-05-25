В Белоруссии заявили о заинтересованности в развитии военных стратегических отношений с РФ

Как отметил министр обороны республики Виктор Хренин, такое взаимодействие должно идти через укрепление обязательств, зафиксированных в доктринальных документах Минска и Москвы

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Минск заинтересован в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с Москвой в военной сфере. Об этом в четверг в Минске в ходе заседания Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Республика Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с Российской Федерацией в военной сфере", - приводит его слова пресс-служба Минобороны республики.

Министр указал, что такое взаимодействие должно идти через укрепление обязательств, зафиксированных в доктринальных документах Минска и Москвы, а также создание условий и принятие мер, которые сведут на нет целесообразность разговоров с Белоруссией и Россией с позиции силы.

Хренин подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях на фоне непрекращающихся агрессивных выпадов, звучащих от представителей НАТО и беспрецедентного давления на Минск и Москву со стороны коллективного Запада.

"Нам пытаются навязать однополярный мир по образцу, где все страны руководствуются не международным правом, а подчиняются неким правилам, обеспечивающим продвижение интересов некоторых государств, которые, по мнению их руководства, обладают "исключительностью". Такое видение мироустройства привело к расширению географии международного терроризма, необоснованному наращиванию группировки войск у границ Союзного государства, возрастанию военной напряженности в политической, экономической, информационной сферах в регионе, да и в мире в целом", - констатировал глава белорусского оборонного ведомства.