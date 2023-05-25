Kyodo: моряков с авианосца ВМС США "Рональд Рейган" заподозрили в торговле наркотиками

Число подозреваемых не уточняется

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Несколько членов экипажа американского авианосца "Рональд Рейган", который приписан к базе ВМС США Йокосука в префектуре Канагава, заподозрили в употреблении наркотиков и торговле запрещенными веществами. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo со ссылкой на представителя ВМС США.

В настоящее время не уточняется, сколько именно человек были вовлечены в незаконную деятельность. Ведется расследование.

Члены экипажа "Рональда Рейгана" в 2018 году уже были замешаны в торговле наркотиками, в том числе ЛСД и экстази. Тогда под подозрение попали 15 моряков, 14 из которых были членами команды авианосца. Пятеро из них предстали перед военным трибуналом, а остальные получили дисциплинарные взыскания.

По данным газеты Stars and Stripes, "Рональд Рейган" покинул порт приписки Йокосука 12 мая для ходовых испытаний и вернулся обратно 19 мая.