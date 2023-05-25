Совет министров обороны ОДКБ внесет изменения в структуру объединенного штаба организации

Министры обороны стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности также планируют подписать согласованные проекты документов, касающиеся, в частности, совместной подготовки войск ОДКБ

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Министры обороны стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в четверг на заседании в Минске планируют подписать несколько документов, в том числе о внесении изменений в структуру Объединенного штаба ОДКБ. Об этом на открытии встречи Совета министров обороны сообщил руководитель военного ведомства Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

"В ходе пленарного заседания совета нам предстоит рассмотреть и подписать согласованные проекты документов, касающиеся совместной подготовки войск ОДКБ, совершенствования их всестороннего обеспечения, военно-технического сотрудничества, внесения изменений в структуру объединенного штаба ОДКБ и других вопросов", - сказал он.

Хренин добавил, что участники заседания обменяются мнениями "по информации генерального секретаря ОДКБ о вызовах и угрозах военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ". Также генсек организации Имангали Тасмагамбетов проинформирует о ходе работы по совершенствованию системы кризисного реагирования.

Помимо Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.