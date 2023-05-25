МО Белоруссии: ядерное оружие РФ должно заставить задуматься о недопустимости эскалации

Как заявили в Минске, оно станет действенным ответом на агрессивную политику недружественных стран

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Размещение в Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия должно заставить руководство недружественных стран задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе. Об этом в четверг заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин после подписания в Минске с российским коллегой Сергеем Шойгу документов о содержании на белорусской территории ядерного оружия РФ.

"Это будет являться действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран, и, мы надеемся, заставит их руководство задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе", - приводит его слова пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Глава оборонного ведомства отметил, что Минск уделяет пристальное внимание вопросам готовности вооруженных сил к выполнению поставленных задач, в том числе и защите западных границ Союзного государства. "В рамках военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами приняты меры по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск, в том числе оснащению новыми современными образцами вооружения, такими как оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитной ракетной системой С-400", - напомнил Хренин.

"Реализованные и спланированные мероприятия еще раз подчеркивают стратегический формат существующего взаимодействия между нашими ведомствами. Республика Беларусь и в будущем решительно нацелена на укрепление и развитие тесного сотрудничества в интересах обеспечения безопасности Союзного государства", - подчеркнул министр.

Президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта, что Россия по просьбе белорусской стороны разместит тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории союзников. Как сообщил глава российского государства, 1 июля планируется закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для применения специальных боеприпасов. Белорусские военнослужащие прошли соответствующую подготовку в РФ.