Представитель Эрдогана допустил скорую встречу президентов Турции, РФ, Ирана и Сирии

По окончании выборов в Турции одним из основных направлений работы властей будет вопрос возвращения сирийских беженцев на родину, рассказал Ибрагим Калын

АНКАРА, 25 мая. /ТАСС/. Официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын считает, что встреча президентов Турции, России, Ирана и Сирии может состояться в скором времени. Об этом он сказал в четверг в эфире телеканала CNN Türk, комментируя тему подготовки плана нормализации отношений Анкары и Дамаска.

"Две недели назад наш министр [иностранных дел Мевлют Чавушоглу] принял участие во встрече в Москве. Дальнейшие контакты пока продолжатся на уровне замминистров. В скором времени, когда переговоры дойдут до конкретной точки и будут приняты решения, можно будет двигаться дальше. Есть вопросы, которые предстоит обсудить на уровне лидеров. Могу сказать, что такая встреча состоится в скором времени", - отметил Калын.

Он сказал, что по окончании выборов в Турции одним из основных направлений работы властей будет вопрос возвращения сирийских беженцев на родину. "Мы достигнем соглашения по этому вопросу. План возвращения будет подготовлен по итогам четырехсторонних переговоров. Россия и Иран знают нашу позицию. В ходе переговоров будут выработаны гарантии. [Президент Сириии Башар] Асад объявил всеобщую амнистию, но народ не поверил", - сказал Калын. Он добавил, что "для ведения этих переговоров необходим сильный лидер, способный вести диалог с [президентом РФ Владимиром] Путиным и Ираном".

График возвращения сирийцев, по словам Калына, будет составлен в скором времени. "Но этого недостаточно. Надо закрыть сирийскую тему. Нужно прекратить там войну, и мир должен внести в это свой вклад", - добавил он.

На переговорах глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции по сирийской тематике и нормализации отношений между Анкарой и Дамаском 10 мая в Москве стороны, в частности, обсудили вопросы добровольного и безопасного возвращения на родину сирийских беженцев, а также урегулирование в Сирии на основе резолюции Совета Безопасности ООН. Стороны решили сформировать специальный комитет для выработки дорожной карты нормализации, которая включит и вопрос возвращения беженцев.