Тайвань начал учения с боевыми стрельбами на архипелаге Пэнху

Как отмечает Военное информационное агентство острова, учения призваны проверить боеспособность гарнизона на фоне обострения ситуации в Тайваньском проливе

ГОНКОНГ, 25 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня начали в четверг учения с боевыми стрельбами на подконтрольном острову архипелаге Пэнху в Тайваньском проливе. Об этом сообщило Военное информационное агентство острова.

По его данным, в ходе стрельб военные применяют осветительные снаряды для 120-миллиметровых минометов, а также отрабатывают уничтожение из пулеметов воздушных целей. Кроме того, танки M60A3 (модернизированная версия американских основных боевых танков M60) провели стрельбы боевыми снарядами, а пехота отработала оборону побережья от высадки десанта.

Как отмечает агентство, учения призваны проверить боеспособность гарнизона на фоне обострения ситуации в Тайваньском проливе.

В среду вооруженные силы Тайваня начали масштабные учения по отражению высадки морского десанта на северо-восточном побережье острова. Согласно легенде, противник высадился одновременно на трех пляжах Тоучэн, Уцзе и Чжуанъюань возле города Илань. Части сухопутных войск должны оборонять побережье, в то время как роль атакующих играют морские пехотинцы и силы так называемого 151-го флота ВМС Тайваня - это соединение кораблей специализируется на десантных операциях. Эти учения завершатся в четверг.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.