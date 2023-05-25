Французский генерал выразил сомнение в скором применении истребителей F-16 Киевом

Жан-Поль Паломерос также отметил, что страны, которые поддерживают Украину, выступают категорически против ударов ВСУ по территории России

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Французский генерал, бывший верховный главнокомандующий НАТО по трансформации Жан-Поль Паломерос считает маловероятным использование Украиной истребителей четвертого поколения F-16 в скором времени. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала LCI.

"Это все еще далекая перспектива. Мне это кажется очень амбициозным и в значительной степени маловероятным", - сказал он, комментируя перспективу использования F-16 в возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призывы президента Украины Владимира Зеленского ускорить подготовку пилотов для этого типа самолетов.

Он также отметил, что страны, которые поддерживают Украину, выступают категорически против ударов ВСУ по территории России. "Это ключевой вопрос. Бомбить россиян на их территории - это <...> на данный момент табу для союзников", - констатировал генерал.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.