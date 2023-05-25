Yonhap: конституционный суд в Сеуле отказался вывести систему ПРО США из Южной Кореи

Авторы петиции утверждали, что размещение в 2017 году комплекса ПРО THAAD в Сонджу было неконституционным и нарушало договор о взаимной обороне между США и Южной Кореей, а также противоречило соглашению о статусе американских вооруженных сил в стране

СЕУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Конституционный суд Южной Кореи отказался удовлетворить требования местных активистов о выводе американских комплексов ПРО из страны. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.

В феврале этого года петиция, которую подписали более 300 человек, поступила на рассмотрение официальных ведомств республики. Ее авторы утверждали, что размещение в 2017 году комплекса ПРО THAAD в Сонджу в 214 км к юго-востоку от Сеула было неконституционным и нарушало договор о взаимной обороне между США и Южной Кореей, а также противоречило соглашению о статусе вооруженных сил США в стране.

В 2016 году Республика Корея приняла решение разместить у себя американский комплекс ПРО THAAD. Предлогом для его установки называли военную угрозу со стороны КНДР.

Решение о размещении комплекса ПРО стало поводом для широкого международного и общественного резонанса. Местные жители и антивоенные активисты развернули кампанию против размещения ракетных установок. Протестующие подали судебный иск к министру иностранных дел Южной Кореи с требованием отменить предоставление земли для базы THAAD, но местный и апелляционный суды отклонили его. Верховный суд республики в этом году также подтвердил эти решения, посчитав, что это дело не может быть предметом административного разбирательства.