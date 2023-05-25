МИД КНР назвал дезинформацией доклад разведки США об атаке хакеров, финансируемых Китаем

Как считают в Пекине, этому докладу "не хватает цепочки доказательств"

ПЕКИН, 25 мая. /ТАСС/. Китай считает дезинформацией доклад американского Агентства национальной безопасности (АНБ) о том, что хакеры, якобы находящиеся на финансировании властей КНР, атаковали компьютерную сеть критической инфраструктуры США. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Мы обратили внимание на этот доклад. Это крайне поверхностный, непрофессиональный доклад, которому серьезно не хватает цепочки доказательств", - сказала Мао Нин. По ее словам, подобные доклады также опубликовали в Австралии, Великобритании, Канаде и Новой Зеландии, которые вместе с США обмениваются разведывательными данными в рамках партнерства Five Eyes.

"Очевидно, что США мобилизовали разведывательный альянс Five Eyes для распространения коллективной дезинформации в геополитических целях", - отметила представитель МИД КНР. "Альянс Five Eyes - крупнейшая разведывательная организация в мире, а Агентство национальной безопасности США - крупнейшая хакерская организация. Иронично, что они совместно выпускают фейковые доклады", - сказала Мао Нин.

Ранее АНБ заявило, что группа киберспециалистов Volt Typhoon, "находящаяся на финансировании китайских властей", совершила атаку на компьютерную сеть критической инфраструктуры США. По версии американской разведки, Volt Typhoon якобы может атаковать критически важные и другие сектора инфраструктуры по всему миру.