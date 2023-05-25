Совет министров обороны считает необходимым изменить правовые базы ОДКБ и стран-членов

Как сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, приоритетами председательства страны в ОДКБ обозначены уменьшение конфликтных потенциалов в зоне ответственности организации и укрепление мер взаимного доверия

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Участники Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают необходимым изменить правовые базы организации и ее участников для обеспечения оперативности принятия решений о задействовании коллективных сил безопасности. Об этом в четверг на брифинге после заседания совета сообщил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

"Отметили необходимость внесения изменений в нормативно-правовую базу организации и национальные правовые базы наших государств, которые определяют оперативность принятия решения на задействование коллективных сил безопасности", - сказал он

Хренин отметил, что формат проведенного заседания, в котором приняли участие представители оборонных ведомств всех стран - участниц ОДКБ, а также ее генеральный секретарь Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба Анатолий Сидоров, позволил подвести промежуточный итог деятельности организации, выработать новые формы и способы развития военной составляющей организации. "Кроме того, мы с коллегами обсудили вопросы повышения эффективности мер кризисного реагирования на возникающие вызовы и угрозы", - сообщил министр.

Он напомнил, что приоритетами проходящего в 2023 году председательства Белоруссии в ОДКБ обозначены уменьшение конфликтных потенциалов в зоне ответственности организации и укрепление мер взаимного доверия. "Убежден, что сегодняшнее заседание и принятые решения послужат укреплению нашей организации в системе международных организаций", - заявил Хренин.

Планы и медаль

Пресс-служба Минобороны Белоруссии также проинформировала, что на заседании Совета министров обороны ОДКБ рассмотрен и утвержден план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2024 год, к наиболее значимым мероприятиям которого относятся совместные командно-штабные и специальные учения с Коллективными силами (КС). Также утвержден перечень мероприятий совместной подготовки сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на период до 2030 года, который является основой для ежегодного планирования совместных мероприятий. Кроме того, совет принял решение о внесении ряда изменений в план совместной подготовки органов управления сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год. Представители оборонных ведомств утвердили положение о запасах материальных средств для обеспечения КС ОДКБ и методические документы межгосударственной системы каталогизации предметов снабжения вооруженных сил.

"Совет министров обороны решил представить Совету коллективной безопасности документы об учреждении медали "Вместе к миру" для награждения лиц, внесших вклад в миротворческую деятельность ОДКБ", - проинформировали в пресс-службе.

Помимо Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.